تنفيذًا لمطالب القاهرة.. اتفاق مصرى أمريكى إسرائيلى على إدخال المساعدات لغزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنه تم التوصل إلى اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي يقضي بإدخال المساعدات إلى غزة.

وأضافت أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت أنه بعد زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية أمريكا للشرق الأوسط سيتم التواصل مع الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل للسماح لدخول المساعدات قطاع غزة، تنفيذًا للمطالب المصرية بشأن عدم السماح لأي أجنبي بالخروج من معبر رفح إلا بدخول المساعدات إلى غزة.

وأوضحت أن القيادة الإسرائيلية كل ما تتغنى به هو توطيد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية والتأكيد أنها أعطت لها الضوء الأخضر للاعتداءات تحت غطاء أنها تدافع عن نفسها.

تحرير الأسرى الإسرائيليين من أولويات حكومة الطوارئ

وتابع: “وكأن زيارة بلينكن جاءت حتى تحصل إسرائيل على تحرير أسراهم، لأن هذا من أولويات حكومة الطوارئ وهى من أهم أسباب استمرار الحرب على غزة”.