حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شهيدًا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "استشهاد 2450 مواطناً وإصابة 9200 آخرين بجروح مختلفة".

وكانت الوكالات الفلسطينية، أفادت في وقت سابق اليوم، بارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في قطاع غزة؛ حيث قامت طائراته فجر اليوم بقصف منزل عائلة الدكتور عمر فروانة في غزة مما أدى لاستشهاده مع عائلته وأولاده وأحفاده.

في المقابل، أكد الاحتلال مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، واختطاف أكثر من 120 إسرائيليا، منذ الهجوم المباغت والغير مسبوق الذي شنته حركة حماس السبت 7 أكتوبر، على التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم مكتب رئيس حكومة الاحتلال، تال هاينريخ، خلال مؤتمر صحفي.

وفي اليوم التاسع للحرب الإجرامية على غزة، تواصل طائرات الاحتلال في قصف القطاع المحاصر، في ظل ترقب هجوم بري واسع للاحتلال على غزة.

وطلبت إسرائيل من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، وهم حوالى 1.1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي البالغ 2.4 مليون نسمة، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

وانتهت المهلة صباح السبت، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سيشن هجمات مكثفة في هذه المناطق بعد إجلاء السكان منها، غير أن كثيرين منهم رفضوا الرحيل.

وتقول الأمم المتحدة إن إجلاء أكثر من مليون شخص من مساكنهم خلال 24 أمر مروع، مشيرة إلى إن القطاع "يتحول إلى حفرة من الجحيم".

وبشأن الخدمات الطبية في القطاع، جددت منظمة الصحة العالمية، تحذيراتها بأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمستشفيات بغزة هي "حكم بالإعدام" على أولئك الذين يتلقون الرعاية الطبية.

ووصف المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، الوضع الصحي في غزة بـ"السيئ".

وقال في رسالة نشرها على حسابه بمنصة "إكس": "إن الوضع الصحي في شمال غزة مأساوي، وتتسبب الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في وقوع المزيد من الوفيات والإصابات".