استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

قال يسرائيل كاتس، وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد، إن قرار استئناف تشغيل المياه في مناطق بجنوب غزة جاء بالاتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وزعم أن القرار يتماشى مع سياسة الاحتلال التي تتمثل في تشديد الحصار على الأراضي التي تسيطر عليها حركة حماس.

في السياق، قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن 2450 فلسطينيًا على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 9200 منذ بدأت إسرائيل هجماتها في قطاع غزة.

واليوم هو التاسع منذ بدء الصراع بين حركة (حماس) وإسرائيل.