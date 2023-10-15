الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماذا قالت المؤسسات الدولية عن المساعدات التي قدمتها مصر لفلسطين؟

مساعدات
مساعدات

تلعب مصر دورًا حيويًا في المنطقة العربية والعالمية على مستوى الاقتصاد والسياسة والثقافة، وتعد مركزًا حضاريًا وثقافيًا هامًا في المنطقة. 

وخلال الأيام الجارية لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ونتيجة لذلك تلقت العديد من الثناءات من المؤسسات الدولية على دورها الهام في تقديم المساعدات لفلسطين. وفيما يلي بعض الأمثلة:

الأمم المتحدة

ثمن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، دور مصر في محاولات إيصال المساعدات إلى غزة"، مشددًا على ضرورة تجنب استهداف المدارس في غزة، ووصف دعم مصر بأنه "حيوي" للغاية، وأكد أن المساعدات التي تقدمها مصر تأتي في وقت حرج.

 الاتحاد الأوروبي

فيما أشاد كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، بدور مصر في الأحداث الجارية بفلسطين للحث على خفض التوتر في ضوء التطورات المتسارعة في قطاع غزة، موضحًا في تصريحات له أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي وجه رسالة ترحيب ودعم لمصر لدعوتها إلى توصيل المساعدات الإنسانية الدولية، عبر ميناء العريش، والتي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة.

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مسؤول فلسطيني

وفي السياق، أشاد الدكتور نبيل عمرو، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الإعلام السابق بالمحاولات الجادة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تقوم بالعديد من المحاولات الجادة لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية.

وزيرة الصحة الفلسطينية

وثمنت مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، بجهود مصر على دعمها للشعب الفلسطيني، بحسب تصريحات بثتها قناة القاهرة الإخبارية.

وزير الخارجية التركي

كما أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بدور مصر في تنسيق وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

مصر الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية المؤسسات الدولية الامم المتحدة

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