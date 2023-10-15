انطلاق أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات "أوقاف الغربية"

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الغربية اليوم، حيث افتتح الدكتور محمود عبدالله عبدالرحمن، عميد كلية أصول الدين بطنطا، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف الغربية بالتعاون مع جامعة الأزهر لاستعراض مجهودات الدولة في كل المجالات للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير، وذلك بالقاعة الكبرى بالمبنى الإداري للجامعة بحضور الدكتور يسرى محمد عبدالخالق، أستاذ الثقافة الإسلامية، والشيخ خالد خضر إبراهيم، مدير مديرية أوقاف ألغربية، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والواعظات بالمديرية.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

طفرة تنموية إيجابية

وخلال اللقاء أعرب الدكتور محمد عبدالله عبدالرحمن عبدالحليم، عميد كلية أصول الدين بطنطا عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، مشيرًا إلى أن مصر شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيادة مصر طفرة تنموية إيجابية غير عادية بالبناء، والتعمير الجاد، والمتواصل والمستمر في كل المجالات، وذلك تحقيقًا لرفعة مصر، وتعزيزًا لدورها في هذا الزمان الذى يعبر عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.

وخلال الندوة أشار دكتور يسرى محمد عبدالخالق، أستاذ الثقافة الإسلامية إلى أن هناك ارتباطًا إيجابيًّا بين ثقافة الداعية وفعاليته في الدعوة، فالعلم نور للمؤمن، يستضيء به، ويعرف كيف يعبد ربه، وكيف يعامل عباده، يدعوه إلى أسباب الخير، ويصرفه عن أسباب الشر، ويرفعه إلى أعلى الدرجات الرفيعة، في الدنيا والآخرة، قال (سبحانه): "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، كما بين أن الداعية العالم بكل ما يدور من حوله على المستويين المحلي والعالمي، بمثابة نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم.

كما أكد فضيلة الشيخ خالد خضر أن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الداعية في كافة المجالات لمواكبة جميع التطورات، وأن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى.