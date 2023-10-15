مركز النيل للإعلام بزفتى ينظم ندوة عن المشاركة السياسية والمسؤولية المجتمعية

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، ندوة إعلامية بعنوان "المشاركة السياسية مسؤلية مجتمعية" فى إطار حملة "صوتك مستقبلك... انزل وشارك" والتى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات من خلال قطاع الإعلام الداخلى، واستهدفت الندوة رفع درجة الوعى للجمهور للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

تحدث فى اللقاء الدكتور تامر محمد الشحات، المدرس الجامعي بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، ومسئول التثقيف السياسى بحزب مستقبل وطن بالقليوبية، معرفا فى البداية المشاركة السياسية على أنها مشاركة جميع الأشخاص فى صناعة القرار السياسى والإدارى والتحكم فى إدارة موارد الدولة على جميع المستويات وكافة الأصعدة.

3 مراحل مهمة لتحقق المشاركة السياسية

وأضاف الشحات، أنه لكى تتحقق المشاركة السياسية لابد من مرورها بثلاث مراحل مهمة أساسية وهي (الاهتمام السياسى – المعرفة السياسية – المطالب السياسية) موصحًا انه لابد أن يكون لدينا القدرة على الانخراط فى المشاركة السياسية عن طريق عديد من الأدوات منها: (الانتخابات التصويت فى الانتخابات، المشاركة فى مجالس اتحادات الطلاب فى المدارس والجامعات، والندوات والمؤتمرات السياسية).

وأشار المدرس بمعهد الخدمة الاجتماعية ببنها، فى حواره أيضا إلى أشكال المشاركة السياسية متمثلة في (المشاركة العامة من آراء وأفكار – مواقف سياسية وفكر سياسي – المشاركة فى الأحزاب السياسية - المشاركة فى الانتخابات ).

وفى نهاية اللقاء أكد فى حديثه قائلا، أنه من إيجابيات المشاركة السياسية كمسؤلية مجتمعية هى (الاستقرار السياسى – التجاوب الفعال – انخفاض مستوى الفساد – انخفاض المجاعات والفقر وتحقيق نظرية السلام الديمقراطى).

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة مع الحضور، وحضر اللقاء لفيف من أعضاء جمعية تنمية المجتمع بقرية دمنهور الوحش وبعض من أهالى القرية.

أدار اللقاء هبه يمانى أخصائى الإعلام بمركز النيل بزفتى برئاسة عبدالله عبدالسميع مدير المركز عزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.