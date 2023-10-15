يعاني الكثير من الفتيات من البقع الداكنة في الوجه التي تعتبر من ضمن مشاكل البشرة دون معرفة الأسباب، لذلك تبحث الكثير من الفتيات عبر محركات الإنترنت على عوامل خطر البقع الداكنة في الجلد وخصوصًا إذا كانت متواجده وبكثره على الوجه.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الفتيات لمعرفة طرق التخلص من البقع الداكنة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير طرق التخلص من البقع الداكنة في أسبوع وأسباب ظهورها على الجلد، وذلك وفقًا لموقع "Very well Health".

طرق التخلص من البقع الداكنة في أسبوع

للفتيات.. تعرفي على طرق التخلص من البقع الداكنة في أسبوع

1 - استخدام عصير الليمون للبشرة الدهنية، من خلال مسح الوجه بعصير الليمون المخفف على المناطق التي بها بقع.

2 - يمكنك خلط فيتامين هـ وزيت الخروع ومزجهم جيدًا ومن ثم وضعهم على الأماكن الداكنة للحصول على بشرة ناعمة.

3 - استخدام شرائح الخيار المضاف إليها بعض قطرات الليمون، وتطبيقها على المناطق التي تكثر بها البقع السوداء ومع تكرار العملية يوميًا لمدة عشرين دقيقة.

أسباب ظهور البقع الداكنة على الجلد

للفتيات.. تعرفي على طرق التخلص من البقع الداكنة في أسبوع

1 - كثرة التدخين الذي يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة في الوجه خصوصا في منطقة حول العينين.

2 - التقدم في العمر.

3 - فترة الحمل خصوصًا عند الحمل المتكرر، حيث يحدث الكثير من التغيرات الهرمونية التي تتعب الجسد مما يؤدي إلى ظهور البقع السوداء على الوجه.

4 - بعض المشكلات الوراثية.

5 - الخلل الهرموني، مثل: هرمونات الدورة الشهرية.

6 - بعض الأمراض المزمنة، مثل: السكري، أو الأمراض الخبيثة كسرطان الجلد.

7 - استخدام الصابون القاسي على البشرة.

8 - استخدام مستحضرات تجميل رديئة.

عوامل خطر البقع الداكنة

1 - التعرض لأشعة الشمس.

2 - الحمل.

3 - الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، الإكزيما أو الصدفية.

4 - إصابات الجلد.

5 - الأدوية التي تزيد من تصبغ الجلد.

6 - أمراض الكبد.

7 - مرض السكري.