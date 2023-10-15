الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير دياب اللوح: الحكومة الإسرائيلية تنتهج ممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطينى

دياب اللوح،
دياب اللوح،

قال دياب اللوح، سفير فلسطين بمصر: نحن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية حذرنا من مغبة الوصول إلى هذه المرحلة، وانزلاق الأوضاع إلى هذا المنزلق الخطير بسبب ما تقوم به إسرائيل وما تمارسه من ممارسات عنصرية ضد الشعب في الضفة الغربية والقدس، وإطلاق يد المستوطنين ورعاية إرهابهم ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف اللوح، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أننا حذرنا مرارًا وتكرارًا لكن لا حياة لمن تنادي، حيث إن الحكومة الإسرائيلية ترعى إرهاب المستوطنين المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وهناك أعمال قتل يوميًا وحرق بيوت بسكانيها على المواطنين الفلسطينيين، وإعدامات خارج القانون، واقتحامات للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه وتهويده.

قطاع غزة يتعرض لمكرهة صحية 

ونوه  سفير فلسطين بمصر بأن كل هذه التراكمات هي التي أدت بالوصول إلى هذه النقطة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي ظل ما نواجهه من حرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، فإننا نريد فتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل لضمان دخول المواد التموينية والإغاثية والطبية والبترولية لقطاع غزة، وإعادة ربط القطاع بالتيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب.

وتابع: قطاع غزة يتعرض إلى مكرهة صحية قد تؤدي إلى كوارث بيئية وصحية، وانتشار أوبئة بين المواطنين في القطاع، خاصة في ظل التهجير ووجود الناس بشكل مكتظ في المدارس والساحات العامة والمساجد.

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