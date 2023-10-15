الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنى سويف تصل للتصفيات النهائية فى مبادرة "شباب من أجل التنمية"

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وصول فريقين من طلاب الجامعة للتصفيات النهائية  في مبادرة " شباب من أجل التنمية"، التي يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشاركة الشباب في صنع مشروعات وسياسات التنمية، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث شاركت الجامعة في التصفيات بمشروعين تم تحكيمهما ضمن 28 من المشروعات التنموية التي تم تقديمها من خلال 14 جامعة مشاركة.

مبادرة شباب من أجل التنمية 

أوضح الدكتور منصور حسن، أن مبادرة شباب من أجل التنمية عبارة عن برنامج متكامل يهدف إلى رفع وعي الشباب الجامعي بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل الندوات والمحاضرات والتدريب والتنافس في تقديم حلول ابتكارية ومشروعات تنموية للمساهمة في تقديم حلول لقضايا محلية وقومية.

وأشارت الدكتورة هالة السنوسي، منسق مبادرة "شباب من أجل التنمية" أن  اللجنة الوطنية للتحكيم ضمت كلا من السفيرة نبيلة مكرم عبيد، وزيرة الهجرة السابقة، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة جاكلين كميل، المدير التنفيذي لجمعية نهضة المحروسة.

يذكر أن الجامعة تقدمت بمشروعين، الأول هو "إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري من الطحالب الدقيقة كمصدر طاقة صديق للبيئة" تحت إشراف الدكتورة علا حمودة، وضم الفريق كلًا من وائل أحمد فتحي السيد، مسئول العرض، والطلاب أحمد فتحي سيد، وآية طلعت محمد، ورحمه طه سيد، وهدير حمادة أحمد، بينما المشروع الثاني هو "وحدة الأكوابونيك Aquaponics الزراعة المائية لزراعة الأرز والسمك من مفهوم التصدير المستدام"، بإشراف الدكتورة جيهان فؤاد محمد محمود، وضم الفريق الطلاب يمنى عبد المعز أحمد حسن، ومي كمال الدين حسين السنوسي، وأريج أسامة سعيد عبد القوي، وريم إبراهيم فريد إبراهيم.

بني سويف جامعة بني سويف الطلاب منصور حسن شباب من أجل التنمية

مواد متعلقة

إصابة سائق و5 فتيات في انقلاب "توكتوك" ببني سويف

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بمسجد عمر  بن عبد العزيز في بني سويف

إزالة 96 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وبناء مخالف في بني سويف

إقبال على انتخابات نقابة الأطباء فى بنى سويف

الكشف وتوفير العلاج لـ1700 فى قافة طبية ببنى سويف

ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدية ببنى سويف

"إعلام بنى سويف الأهلية" تفوز بالجائزة التشجيعية فى مسابقة الإعلام الإبداعى

"إعلام بني سويف" تحصد المركز الأول عربيًا وإفريقيًا "فئة الدراما"

الأكثر قراءة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تلجأ إلى البحر لإجلاء رعاياها

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد قليل.. الحكم فى "استبعاد حسين لبيب" من انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟