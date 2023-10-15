مستشار الرئيس الفلسطيني: سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين

تحدث الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، عن آخر التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية.

إسرائيل تمارس كل أنواع جرائم الحرب منذ 1948

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن ما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة أفعال ذات طابع استعماري توسعي، خاصة وأن إسرائيل تمارس كل أنواع جرائم الحرب منذ عام 1948، ودمرت أكثر من 570 قرية وتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

الولايات المتحدة توفر حماية غير مشروعة لجيش الاحتلال لممارسة جرائمه في قطاع غزة

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة توفر حماية غير مشروعة لجيش الاحتلال لممارسة جرائمه في قطاع غزة، متابعًا “سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”، منوهًا أن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى إسناد عربي وإسلامي في مختلف الميادين فيما ذلك الميدان الإعلامي.