رئيس بلدية رفح يطالب العالم العربى والإسلامى بالوقوف مع الشعب الفلسطينى

طالب الدكتور أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح، الدول العربية والإسلامية بالوقوف مع القضية الفلسطينية، خاصة أنها تشهد الآن جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني بكل المقاييس.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن هناك 100 ألف نازح وصلوا إلى مدينة رفح، ولكن بعد عدة ساعات لن نستطيع توفير غذاء ومكان يأويهم، متابعا أن المياه لم تصل إلى رفح منذ 10 أيام وعدد قاطني المدينة زاد قرابة الضعف؛ بسبب استقبال النازحين.

وأوضح رئيس بلدية رفح أن سكان رفح يتقاسمون لقيمات الخبز مع النازحين من شمال القطاع، ونأمل في وصول المساعدات بسرعة.

ارتفاع ضحايا العدوان لـ2329 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2329 شهيدا و9024 مصابا معظمهم من الأطفال والنساء منذ بداية الحرب على القطاع، حسب فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق دعت منظمة الصحة العالمية إسرائيل لسحب الأوامر بإخلاء 22 مستشفى تعالج المئات في شمال غزة، محذرة من أن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وكذلك وضع الصحة العامة الحالي في القطاع.