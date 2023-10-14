صلاح عبدالرحيم لـ"الشاهد": مهمتي على شاطئ القناة استهداف أي عدو يظهر أمامي

أكد اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن حب الوطن دفعه إلى الالتحاق بالكلية الحربية في 1967.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز مساء السبت: "انضممت إلى السرية الأولي بالكتيبة 18 مشاة على القناة، وجاءت الأوامر ببدء الضرب في الجبهة أثناء حرب الاستنزاف".

وأضاف: "حرب الاستنزاف كانت حرب وفي نفس الوقت تدريب للعبور، وكانت مهمتي على شاطئ القناة أن أي عدو يظهر لي على الجبهة أو في شوارع القنطرة شرق هو هدف لي، فكان أمامي مباشرة، شارع الكنيسة، فكنت أطلب من القناصة إصابته، وتم نقلي بعدها لمنطقة الدفرسوار، كضابط استطلاع للكتيبة، واحتلينا مكاننا في الدفرسوار بنقاط قوية قديمة وجديدة، في القناة مع البحيرات المرة".

ويقدم الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.