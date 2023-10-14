السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتبة مصر العامة في دمياط تحصد جائزة العام على مستوى الجمهورية

دمياط
دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن حصول مكتبة مصر العامة بدمياط على لقب "مكتبة العام" على مستوى الجمهورية، بقيادة أكرم عبد الجليل وذلك لما حققته المكتبة من جهود كبيرة لدعم الإثراء الثقافي والمعرفي، هذا إلى جانب ما ساهمت به تحقيق جوانب التفاعل المجتمعي داخل المحافظة واتاحة فرص الإبداع والابتكار لدى أفراد المجتمع، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية المجتمعية بشكل إيجابي، وأيضًا استعادة قيمة الكتاب المقروء وتقليل الاعتماد على الكتاب الإلكتروني الذي قد يغزو فكر النشء بأفكار مجهولة المصدر.

وفي هذا السياق، وبعد الإعلان عن حصول المكتبة على هذا اللقب، فقد قام السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة بتكريم مدير مكتبات مصر العامة بمحافظة دمياط تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم أداء مكتبة مصر العامة بدمياط وفرعيها بمدينتي عزبة البرج ودمياط الجديدة.

والجدير بالذكر، فقد استضافت مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط الملتقى العاشر لمنظومة مكتبات مصر العامة برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبة وصندوق مكتبات مصر العامة وبحضور السفير رضا الطايفى،  ومديرى مكتبات مصر العامة بأنحاء الجمهورية تحت شعار "دور المكتبات العامة فى نشر ثقافة النمو الأخضر".

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