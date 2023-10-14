موقف مؤثر لهشام حنفي بعد رحيل ثنائي عن "كابيتانو مصر"

استعرض مقطع فيديو للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، رحيل ثنائي جديد عن "كابيتانو مصر"، بعد خسارتهما في مباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأقيمت مباراة في برنامج كابيتانو مصر، بين فريقي شحتة بقيادة الكابتن محمد اليماني، وفرقة هشام عبد الرسول بقيادة الكابتن هشام حنفي، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج كابيتانو مصر.

وفاز فريق شحتة بقيادة بالمباراة بعد تغلبه على فرقة هشام عبد الرسول 2-0.

واختار هشام حنفي بعد موقف صعب تعرض له، الثنائي أحمد حسن وعمر بدير ليودعا برنامج كابيتانو مصر في موسمه الثاني بعد خسارة المباراة، وظل يردد «والله غصب عني» وذلك بعد بكاء الثنائي بعد قرار رحيلهما عن البرنامج.