"كابيتانو مصر".. فوز فريق شحتة بقيادة محمد اليماني (فيديو)
استعرض مقطع فيديو للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، مباراة جديدة ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة "كابيتانو مصر".
وأقيمت مباراة بين فريقي هشام عبد الرسول بقيادة الكابتن هشام حنفي، وفرقة شحتة بقيادة الكابتن محمد اليماني، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج كابيتانو مصر.
وانتهت المباراة بفوز فريق شحتة 2-0.
ويعد هذا الفوز هو الثاني لمحمد اليماني وفريقه شحتة في الموسم الجديد من كابيتانو مصر.
"كابيتانو مصر"
يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".
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