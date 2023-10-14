السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث استراتيجى: النزوح على مصر مخطط واضح للحكومة الإسرائيلية

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شادي محسن، إن هناك تعنتا كبيرا من قبل الحكومة الأسرائيلية، في قطع الإمدادت عن السكان في قطاع غزة.

 

أضاف محسن، خلال مداخلة بقناة "اكسترا نيوز"، أن تهجير سكان قطاع غزة للجنوب، رسالة واضحة من الكيان الصهيوني للنزوح على مصر، وهذا مخطط واضح للحكومة الإسرائيلية.

 

وأوضح أن خطورة مخطط التهجير من قبل الحكومة الإسرائلية، ما هو إلا محو للقضية الفلسطينية، وعن مدى نجاحه استبعد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن يحدث ذلك، وهذا ما أكد علية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

 

 

 

اكسترا نيوز الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شادي محسن شادي محسن الحكومة الاسرائيلية قطاع غزة

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