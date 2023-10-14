فريد زهران يُشيد بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء مصر

أشاد فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل بنجاح انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، معتبرًا أي تجربة ديمقراطية خطوة مهمة نحو مسيرة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر.

وهنأ زهران الفائز بمنصب نقيب الأطباء، وكذا الفائزون بعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية، مثمنًا الأداء الديمقراطي لأعضاء الجمعية العمومية لأطباء مصر.

كانت النقابة العامة للأطباء قد عقدت أمس الجمعة انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للأطباء ومجالس النقابات الفرعية ومنصب نقيب الأطباء.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصرية قد أُجريت تحت إشراف قضائي كامل في جميع محافظات الجمهورية.