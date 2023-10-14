هنية مخاطبًا العالم: أين موقفكم من المجازر والمذابح التى تشهدها غزة؟ (فيديو)

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة لا يمكن أن ترتجف يدها أو بندقيتها أمام الآلات الإعلامية الكاذبة والمضللة، وسرعان ما ينكشف هذا الخداع أمام قيم المجاهدين ونبل الفرسان وأخلاق الفلسطينيين، كما أن ليس لدينا المانع أن يكون هناك المزيد من الخطوات في هذا الصعيد.

ووجه "هنية" تصريحات في كلمة بثتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أين موقفكم من قتل المدنيين في قطاع غزة؟ أين موقفكم من ارتكاب المجازر والمذابح وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها؟ أين موقفكم من تدمير الجوامع والجامعات والمؤسسات والبنية التحتية بأكملها؟ أين موقفكم من القتل الإسرائيلي الذي قتل من ذي قبل جنسيات مختلفة"؟.