السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هنية مخاطبًا العالم: أين موقفكم من المجازر والمذابح التى تشهدها غزة؟ (فيديو)

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة لا يمكن أن ترتجف يدها أو بندقيتها أمام الآلات الإعلامية الكاذبة والمضللة، وسرعان ما ينكشف هذا الخداع أمام قيم المجاهدين ونبل الفرسان وأخلاق الفلسطينيين، كما أن ليس لدينا المانع أن يكون هناك المزيد من الخطوات في هذا الصعيد.
ووجه "هنية" تصريحات في كلمة بثتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أين موقفكم من قتل المدنيين في قطاع غزة؟ أين موقفكم من ارتكاب المجازر والمذابح وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها؟ أين موقفكم من تدمير الجوامع والجامعات والمؤسسات والبنية التحتية بأكملها؟ أين موقفكم من القتل الإسرائيلي الذي قتل من ذي قبل جنسيات مختلفة"؟.

حركة حماس إسماعيل هنية القاهرة الإخبارية غزة إسرائيل

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