"حياة كريمة" تحول قرية كفر سنباط من الإهمال إلى الازدهار

تواجه القرى الريفية في مصر منذ عدة عقود تحديات عديدة، بما في ذلك نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، ومع ذلك، تمكنت مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تحويل قرية كفر سنباط مركز زفتى، في محافظة الغربية من حالة الإهمال إلى حالة من الازدهار والتنمية.

من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الخدمية، تم تحقيق تحسينات جذرية في قرية كفر سنباط، حيث تم بناء شبكة صرف صحي وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوصيل الغاز الطبيعي، مما ساهم في تحسين ظروف المعيشة لسكان القرية، كما تم إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، وتبطين الترعة للحفاظ على نظافتها وتحسين جودة المياه، في خطوة تحدث الأهالي عنها أنهما طالما تمنوها وسعوا لها حتى جاءت مبادرة الرئيس بمثابة الشمس التي سطعت لتبدد ظلام القرية.

وقد أثرت هذه المشروعات الخدمية بشكل إيجابي على حياة سكان قرية كفر سنباط. تم تحسين الظروف الصحية والبيئية، وزادت فرص التعليم والتنمية الشخصية، وتسهم وحدة الرعاية الصحية في توفير خدمات طبية عالية الجودة وتحقيق تغطية صحية شاملة للمجتمع المحلي.

تعد مبادرة حياة كريمة نموذجًا للتنمية المستدامة في المناطق الريفية. وبفضل الجهود المبذولة، استعادت قرية كفر سنباط روحها وثقة سكانها في المستقبل، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

وتقول نرمين طه، طالبة جامعية من أهالي القرية، إن تحويل قرية كفر سنباط من الإهمال إلى الازدهار هو نموذج ناجح للتنمية المحلية وإحدي خطوات بناء الجمهورية الجديدة التي يسعى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطوة كبيرة علي طريق بناء جسور جديدة ومتينة من الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي المتمثل في القرى التي عانت لسنوات وباستمرار تنفيذ شبكة المشروعات الخدمية وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من القرى الريفية، يمكن تحقيق تحسينات مشابهة في جميع أنحاء البلاد، يعد تأمين البنية التحتية والخدمات الأساسية أمرًا حاسمًا لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة السكان في القرى الريفية.

ويقول أحمد الشربيني، أحد أهالي القرية، تشكل مبادرة حياة كريمة نموذجًا أملًا لك الشباب ودافعًا للباء داخل القرية والإستثمار فيها، فقد تبدد ظلام الإهمال بشمس الإزدهارن موجهًا شكره وأهالي القرية للرئيس، مضيفًا أن هذه المبادرة تعزز هذه المبادرة الأمل في مستقبل أفضل للقرى الريفية في مصر وتؤكد على أهمية توفير الفرص والموارد الضرورية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية في هذه المناطق.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة