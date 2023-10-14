إسماعيل هنية: الاحتلال الإسرائيلى يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف، خلال كلمة له منذ قليل، والتي أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية":"الفلسطينيون متمسكون ببيوتهم ومساجدهم، وأحيي تلك المسيرات التي خرجت تحت القصف والطيران لتهتف للمقاومة وكتائب القسام".

وتابع: "نحن باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون، نعم هذا موقف يسجل في سجل الشرف والبطولة، وغزة تحت حمم من نار تقول كلمتها التاريخية، وتثبت حق شعبها في الكرامة والعزة".