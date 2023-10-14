اتحاد قبائل سيناء: "القاهرة الإخبارية" هى أفضل صرح إعلامى مصرى على مدار 50 عامًا

أكد اتحاد قبائل سيناء، أن قناة القاهرة الإخبارية هي أفضل صرح إعلامي مصري على مدار 50 عامًا على مستوى الدولة المصرية مثلها مثل نصر أكتوبر

ودعا الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى دعم القناة والعاملين بها.

ما زال مراسلو قناة القاهرة الإخبارية يقدمون تغطيات إخبارية مهنية مميزة من قلب الحدث رغم القصف الإسرائلى على غزة، وأصبحت بوابة المشاهد المصرى والعربى على العالم، بفضل جيش المراسلين المحترف فى كل أنحاء العالم.

وكان هاشتاج "القاهرة الإخبارية" تصدر موقع التدوينات القصيرة "x"، بعد التغطية الضخمة لقناة "القاهرة الإخبارية"، خلال أحداث طوفان الأقصى، والعمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة.