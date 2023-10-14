وزير الخارجية التركى: السلام بالمنطقة سيتحقق فى هذه الحالة

وجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الشكر لمصر على تسهيل وصول المساعدات التركية إلى غـزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، بشأن القضية الفلسطنية، أن السلام لن يتحقق بالمنطقة إلا بعد إبرامه بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هذا ما سيحقق السلام في المنطقة، متابعًا: "بدون سلام مع الفلسطينيين لن يكون هناك سلام في المنطقة".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري، وجود توافق تام بين مصر وتركيا حول سبل معالجة الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن المشاورات بين مصر وعدد من الشركاء تتمحور حول جوهر الاحتلال وضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين.