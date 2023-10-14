السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مهاجم إيفرتون يدعم القضية الفلسطينية

دنجوما مهاجم إيفرتون
دنجوما مهاجم إيفرتون

دعم الهولندي أرناوت دنجوما، مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، القضية الفلسطينية اليوم السبت عبر حسابه الشخصي بـ “تويتر”.

واستشهد دنجوما صاحب الأصول الإسلامية النيجيرية بأيات من القرآن الكريم لآية الأنفال: "{وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ}  [الأنفال: 10].

 

أول رد من الدوري الإنجليزي على الأحداث في فلسطين

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس بيانا بشأن ضحايا حرب الكيان الصهيوني ضد فلسطين.

 وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يشعر الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن، بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء.

وأضاف "نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون ومسؤولو المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر".

وشدد "وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين".

أرناوت دنجوما دنجوما إيفرتون إيفرتون الإنجليزي القضية الفلسطينية

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