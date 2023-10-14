مهاجم إيفرتون يدعم القضية الفلسطينية

دعم الهولندي أرناوت دنجوما، مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي، القضية الفلسطينية اليوم السبت عبر حسابه الشخصي بـ “تويتر”.

واستشهد دنجوما صاحب الأصول الإسلامية النيجيرية بأيات من القرآن الكريم لآية الأنفال: "{وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ} [الأنفال: 10].

Al-Anfāl: 10 — Arnaut Danjuma (@Danjuma) October 14، 2023

أول رد من الدوري الإنجليزي على الأحداث في فلسطين

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس بيانا بشأن ضحايا حرب الكيان الصهيوني ضد فلسطين.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "يشعر الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن، بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء.

وأضاف "نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون ومسؤولو المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر".

وشدد "وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين".