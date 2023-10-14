السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وعد بمواجهة الجريمة وإصلاح الاقتصاد.. فوز كريستوفر لوكسون برئاسة وزراء نيوزلندا

كريستوفر لوكسون
كريستوفر لوكسون

فاز رجل الأعمال السابق كريستوفر لوكسون بمنصب رئيس وزراء نيوزيلندا بعد فوزه الحاسم في الانتخابات التي عقدت يوم السبت.

وبحسب وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية، صوت الناس في نيوزلندا لصالح التغيير بعد ست سنوات من الحكومة الليبرالية التي قادتها جاسيندا أرديرن في معظم تلك الفترة.

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تفاصيل نتائج انتخابات نيوزلندا

ولا يزال يتعين تحديد التركيبة الدقيقة لحكومة لوكسون مع استمرار فرز الأصوات.

ووصل لوكسون وسط تصفيق حار إلى أوكلاند رفقة زوجته أماندا وأولادهما ويليام وأوليفيا، وقال إنه شعر بالتواضع بسبب الفوز ولا يستطيع الانتظار حتى يتولى وظيفته الجديدة مضيفا “لقد وصلتم إلى الأمل وصوتتم من أجل التغيير”.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته كريس هيبكنز، الذي أمضى تسعة أشهر فقط في منصبه بعد توليه منصبه خلفا لأرديرن في يناير الماضي، لأنصاره في وقت متأخر من يوم السبت إنه اتصل بلوكسون لتهنئته، مشيرا إلى أنها لم تكن النتيجة التي يريدها.

وقال لأنصاره في فعالية أقيمت في ولنجتون: "أريدكم أن تكونوا فخورين بما حققناه على مدى السنوات الست الماضية".

واستقالت أرديرن بشكل غير متوقع من منصبها كرئيسة للوزراء في يناير الماضي، قائلة إنها لم يعد لديها "ما يكفي من الموارد" للقيام بمهمتها على أكمل وجه رغم أنها فازت في الانتخابات الأخيرة بأغلبية ساحقة، لكن شعبيتها تضاءلت مع تضرر المواطنين من قيود فيروس كورونا "كوفيد-19" وتهديد التضخم للاقتصاد.

تفاصيل فوز الحزب الوطني بانتخابات نيوزيلندا

ومع فرز معظم الأصوات، حصل الحزب الوطني على حوالي 40% من الأصوات وبموجب نظام التصويت في نيوزيلندا، من المتوقع أن يشكل لوكسون (53 عاما) تحالفا مع حزب "ACT"التحرري.

وفي الوقت نفسه، لم يحصل حزب العمال الذي يقوده هيبكنز إلا على حوالي 25% من الأصوات، أي حوالي نصف النسبة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة تحت قيادة أرديرن.

وفي نتيجة ستكون مؤلمة بشكل خاص لحزب العمال إذا خسر مقعده، كان الحزب الوطني في سباق متقارب على مقعد الناخبين القديم لأرديرن، ماونت ألبرت  وكان المقعد منذ فترة طويلة معقلا لحزب العمال، كما شغلته رئيسة وزراء حزب العمال السابقة الأخرى، هيلين كلارك.

وقالت مرشحة الحزب الوطني للمقعد، ميليسا لي، لوكالة أسوشيتد برس إنها تشعر بالحماس ولكنها متوترة أيضًا بشأن النتيجة النهائية في جبل ألبرت مشيرة إلى أن حزب العمال يسيطر على هذا المقعد منذ عام 1946 ولهذا سيكون أمرا رائعا إذا فازوا بهذا المقعد.

أجندة رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد لوكسون 

ووعد لوكسون بتخفيض الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط وشن حملة على الجريمة، وإلغاء ضرائب المبيعات على الفواكه والخضروات.

كما أن علاقة الحكومة مع السكان الأصليين الماوريين على المحك في الانتخابات وقد وعد لوكسون بإلغاء هيئة صحة الماوري، التي يقول إنها تنشئ نظامين صحيين منفصلين فيما يقول هيبكنز إنه فخور بجهود الحكم المشترك واتهم لوكسون بالتغاضي عن العنصرية.

وفي غضون أيام من توليه زمام الأمور في يناير الماضي وجد هيبكنز نفسه يتعامل مع أزمة بعد الفيضانات القاتلة وسرعان ما تخلى عن بعض سياسات أرديرن الأكثر إثارة للجدل ووعد باتباع نهج "العودة إلى الأساسيات" الذي يركز على معالجة تكاليف المعيشة المتصاعدة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال لوكسون، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لكل من شركتي يونيليفر كندا والخطوط الجوية النيوزيلندية، لحشد نشط في ولنجتون إنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد العصابات مشيرا إلى أن الجريمة خارجة عن السيطرة  ولهذا سوف يستعيد القانون والنظام.

كريستوفر لوكسون نيوزيلندا الانتخابات رئيس وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن كريس هيبكنز

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