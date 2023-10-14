كاتب سياسى يشيد بتغطية "القاهرة الإخبارية": تعمل بأجندة عربية وطنية وبرسالة واضحة

أشاد أحمد زكارنة، الكاتب السياسي، بدور قناة "القاهرة الإخبارية" في نقل الأحداث من داخل غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أرفع كل تحياتي لهذه القناة التي تعمل بأجندة عربية وطنية وبرسالة واضحة في المعركة الإعلامية".

وأوضح أن "ما تقدمه قناة القاهرة الإخبارية من تغطية إعلامية لا يقل أهمية عما يدور من معارك على الأرض من عمليات المقاومة، التي سيسجلها التاريخ وبلا أدنى شك".

شهداء الغارات

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، عن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 2215، وأكثر من 8700 مصاب.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن المطلوب فتح معابر غزة ووقف القصف وتوفير حماية دولية، مشيرة إلى أنها تطالب بحماية للمؤسسات الطبية وكوادرها.