السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

قوافل مصرية
قوافل مصرية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها بانطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

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وأكدت "القاهرة الإخبارية" أن تلك المساعدات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي للشعب الفلسطيني.

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التحالف الوطني

وقدّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمًا لأهالي غزة، وتضم القوافل نحو 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية. 

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وفي السياق ذاته أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

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