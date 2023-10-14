"سويلم": تواجد بعثة الرى بأوغندا دليل حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل

التقى الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه السفير منذر سليم، السفير المصري فى أوغندا وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، مهندسي الرى المصرى بأوغندا بمقر استراحات الري المصري بمدينة جينجا لمتابعة أعمال البعثة، ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر وأوغندا، والتى يشرف عليها أعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع أوغندا.

وقد أثني الدكتور سويلم، على دور بعثة الري المصري بأوغندا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتى الآن، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.

واستعرض الدكتور سويلم مهام بعثة الرى المصرى فى مجال متابعة القياسات المائية، وكذا الإشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائى في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي، وتقديم كل سبل الدعم الفني للأشقاء من دولة أوغندا.

وصرح الدكتور سويلم بأن تواجد بعثة الرى المصرى بأوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، ونقل الخبرات المصرية لها في كل المجالات التي يحتاجها المواطنون بهذه الدول، مثل ما تحقق فى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات، والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات.

درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا

وكذلك، مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات، وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه، وحفر عدد ٧٥ بئرًا جوفية فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني أوغندا.