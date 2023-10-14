بدء نظر دعوى إثبات نسب طفل سيدة من لاعب الزمالك السابق

بدأت محكمة الأسرة بالعمرانية، اليوم السبت، نظر جلسة دعوى إثبات النسب، المقدمة من سيدة أدعت زواجها عرفيًا من لاعب كرة قدم شهير بنادي الزمالك سابقًا.

في وقت سابق، كانت قد تقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.



كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، بقبول المعارضة المقدمة من اللاعب «إ.ج»، على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى، وبراءة اللاعب وإلغاء حكم حبسه سنة في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم.