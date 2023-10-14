السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها إلى بيروت

طائرات لوفتهانزا
طائرات لوفتهانزا

أفاد متحدث باسم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، أن الشركة علقت رحلاتها، مساء أمس الجمعة، إلى بيروت حتى 16 أكتوبر؛ بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.

وأكد المتحدث معلومات أوردها راكبان بعد تعذر صعودهما على متن رحلة للشركة من فرانكفورت إلى بيروت.

وكانت لوفتهانزا قد علّقت، السبت، رحلاتها أيضًا إلى تل أبيب؛ بسبب "الوضع الأمني الحالي" حتى 22 أكتوبر، وفق ما أفادت الشركة الجمعة.

ونظمت الحكومة الألمانية رحلات جوية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل يومي الخميس والجمعة.

وقالت الخارجية الألمانية، إنه تم إجلاء نحو 950 مواطنًا الخميس وغادر أكثر من 850 إسرائيليًا الجمعة على متن طائرات تابعة للوفتهانزا.

ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوية الفرنسية "كاي أل أم" وشركة "دلتا" الأمريكية.

وقبل وقف الرحلات الجوية، قامت "بريتيش ايروايز" بتغيير مسار إحدى طائراتها خلال تحليقها من مطار هيثرو بلندن إلى تل أبيب، معللة ذلك بمخاوف بشأن الوضع الأمني في المنطقة. 

الطيران الألمانية شركة الطيران الألمانية بيروت الشرق الأوسط فرانس برس

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