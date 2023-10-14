السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العميد عمارة لـ "الشاهد": تأكدنا من العبور بعد مرور الطيران المصرى وهتافنا "الله أكبر"

العميد أركان حرب
العميد أركان حرب يسري عمارة

أكد العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، أنهم لم يكن يعلموا موعد حرب أكتوبر 73 إلا نفس اليوم الصبح فقط عندما اجتمع بهم قائد الكتيبة وطلب منهم الإفطار وقت الصيام.

 

وأضاف، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": في يوم 6 أكتوبر الصبح، قائد الكتيبة على حاولى الساعة 10.5 الصبح قال تعالوا عندنا اجتماع.. قاعدنا في الخمية وكان متغير جدًا في التعامل وقال لنا.. افطروا ووزع الشاي  وتمر.. في ناس فطرت وناس كتير لا".

 

وواصل:" كان قاعد جنبي الشهيد النقيب فاروق فؤاد سليم والنقيب منتصر ابراهيم متولي، وبلغنا أن في عبور وطلب مننا أننا نبلغ الجنود بأن موعد العبور الساعة 1.5 الظهر. ومكناش مصدقين.. واتقال لنا هنعمل أيه ما بعد العبور".

 

وتابع:" تأكدنا من العبور بعد مرور الطيران المصري، وكان الهتاف "الله أكبر".. وبالفعل بدأنا نتحرك لطريق القناة المسافة وكانت حوالي عشر دقائق وشوفنا الانفجارات في سيناء، ولما وصلنا العلم المصري في سيناء بعد العبور كنا نبكي من الفرحة  ".

 

برنامج الشاهد

الموسم الثالث من برنامج الشاهد يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض. 

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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