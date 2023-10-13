"أبو بكر" متسائلًا: هل نتوقع قمة تجمع الملوك والرؤساء وزعماء الحكومات العربية؟

طالب الإعلامي، خالد أبو بكر، بضرورة عقد قمة عربية إسلامية إقليمية دولية إنسانية بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بعد تفاقمها وتدخل قوات الاحتلال بشكل سافر.

وتسائل أبو بكر، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج “كل يوم”، الذي يقدمه عبر قناة “on”: ”هل نتوقع أن يكون هناك قمة تجمع الملوك والرؤساء وزعماء الحكومات العربية والإسلامية والإنسانية، حول القضية الفلسطينية؟.. لابد من قمة عربية إسلامية إقليمية دولية إنسانية، ولا بد من موقف عربي واضح”.

وأشار إلى أن هذه الحرب الدائرة في قطاع غزة سيكون لها تبعاتها على دول عديدة، مضيفًا: ”هل تدفع العواصم الأوروبية ثمنها وقفوها الظالم مع إسرائيل؟”.

وأشاد خالد أبو بكر، بالموقف المصري وتحذيرها من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبًا، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة لم يحدث طوال عقود، وهذا التوقيت من أصعب اللحظات التي مرت على القضية الفلسطينية.