الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المعجزة الطبية بالعالم المصري.. "مصر تستطيع" تسلط الضوء على زراعة جهاز هضمي لطفل

الإعلامى أحمد فايق
الإعلامى أحمد فايق

كشف الإعلامى أحمد فايق، عن تفاصيل المعجزة الطبية التي اكتملت بتوقيع العالم المصري كريم أبو المجد في علاج حالة نادرة لطفل جمع له المصريين 2 مليون دولار لزراعة جهاز هضمي كامل.

وقال فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، إن المصريين ضربوا واحدًا من أجمل وأروع الأمثلة من خلال جمع 2 مليون دولار لزراعة جهاز هضمى للطفل مصطفى وليد، واكتملت المعجزة الطبية بتوقيع العالم المصري كريم أبو المجد رائد زراعة الأمعاء على مستوى العالم ورئيس القسم في مستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "العملية كان ممكن تتعمل في مصر بتكلفة أقل بكثير، لكن للأسف موضوع نقل الأعضاء من متوفي لم يطبق في مصر ومش عارف ليه الموضوع دة متوقف وهو مهم جدا لأنه بينقذ حياة ناس كتير وفي طبقة في مصر بتعمل العمليات دي برة وفي مليارات بتخرج برة مصر، والفقرا اللي عندهم المشكلة دي بيموتوا، والنتيجة مبتكونش أفضل حاجة".

وطالب فايق، المسؤولين بضرورة تفعيل التبرع من المتوفي، مع وضع كافة الضمانات في ذلك، مؤكدًا أن الأزهر الشريف، أكد أن التبرع من المتوفي ليس هناك مانع من الناحية الدينية له.

تفاصيل المعجزة الطبية زراعة جهاز هضمي كامل جهاز هضمي كامل

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