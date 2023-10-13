الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إعلام جنوب إفريقيا يُهاجم "بيرسي تاو" بعد رفضه الانضمام لمعسكر منتخب بلاده

بيرسي تاو
بيرسي تاو

تعرض الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خلال الساعات القليلة الماضية، لحملة هجوم ممنهجة بعد رفضه الانضمام لمنتخب بلاده خلال معسكر أكتوبر الجاري.

واعتذر “بيرسي تاو” عن الانضمام لمعسكر منتخب جنوب أفريقيا لظروف أسرية على حد قوله.

اقرأ أيضا.. مدرب جنوب إفريقيا يعبر عن غضبه بسبب غياب بيرسي تاو
 

موقع جنوب إفريقي يهاجم بيرسي تاو

شنّ موقع "IOL" الجنوب أفريقي، هجومًا شرسًا على بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رفضه الانضمام لمنتخب بلاده.

وأكد الموقع، أن بيرسي تاو فقد احترامه لقميص منتخب جنوب أفريقيا، مؤكدا على ضرورة استبعاد هوجو بروس المدير الفني للفريق للاعب في المستقبل.

وأشار إلى أن هذا الموقف لم يكن الأول للدولي الجنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن لديه العديد من المواقف المشابهة مع منتخب بلاده.

وقرر هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، في وقت سابق، استدعاء بيرسي تاو لقائمة الفريق استعدادًَا لمواجهة إي سواتيني وكوت ديفوار في مباراتين وديتين، إلا أ اللاعب اعتذر ورفض الانضمام، وهذا ما أثار غضب المدير الفني.

مدرب جنوب إفريقيا يعبر عن غضبه بسبب غياب بيرسي تاو

أعرب هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن استيائه بسبب غياب بيرسي تاو مهاجم المنتخب والنادي الأهلي عن التوقف الدولي.

وشعر بروس بخيبة أمل بعد غياب تاو حسب تصريحاته اليوم نقلها موقع “سبورت نيوز إفريقيا": “لقد اتصلت ببيرسي الأسبوع الماضي عندما اتصل بي ليخبرني أنه لأسباب عائلية، لا يرغب في البقاء هنا معنا، لقد فهمت الأمر ولكن من ناحية أخرى، لست مستمتعًا لأنه لعب الأحد مع الأهلي”.
 

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