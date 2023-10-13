الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: أهالى غزة خرجوا فى الشوارع بلا مأوى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف عن استهداف العائلات في غزة، مؤكدةً أن معظم الأهالي بقطاع غزة خرجوا في الشوارع بلا مأوى.

وأضافت أبوشمسية، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع مناطق شمال ووسط غزة، حيث يكثف قصفه من قبل الطائرات على عدد من المنازل والأحياء في غزة، مشيرةً إلى أن الإحتلال الاسرائيلي استهدف مركبات تقل مواطنين إلى جنوب غزة.

وأكدت أبوشمسية، أن المواجهات في القدس لا تزال مستمرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، ووقع شهيد في بلدة العيسوبة بالقدس برصاص جيش الإحتلال، مشيرةً إلى استمرار صفارات الإنذار في عدد من المناطق بالقدس المحتلة.

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة القدس المحتلة

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