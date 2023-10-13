المنتخب الأوليمبى يطير إلى طشقند لمواجهة أوزبكستان وديًا

غادرت بعثة منتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للفريق، مطار القاهرة، منذ قليل، متجهة إلى طشقند عاصمة أوزبكستان لمواجهة منتخبها وديًا.

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الأوزبكستاني يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري ضمن البرنامج الإعدادي للفراعنة قبل خوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.

ويتخلل رحلة المنتخب ترانزيت فى دبي لمدة 4 ساعات، ويرأس البعثة محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب، وسبق البعثة إلى أوزبكستان محمود حرب المدير الإداري للترتيب لاستقبالها والاطلاع بنفسه على أماكن التدريبات والإقامة.

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22 لاعبًا في بعثة المنتخب الأوليمبي

تضم بعثة منتخب مصر الأوليمبي 22 لاعبًا، ويغيب عن المباراة محمد المغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لتواجده في معسكر المنتخب الأول.

كما يغيب مصطفى سعد ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.

وتم استدعاء محمد سمير مدافع الطلائع بعد تأكد إصابة محمد مغربي بإجهاد في عضلة السمانة وغيابه عن مباراة أوزبكستان.

وكان ميكالي قد فضّل السفر إلى طشقند مبكرا حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق، خاصة في ظل طول الرحلة التي تبدأ من القاهرة ظهر اليوم في طريقها للإمارات لعمل ترانزيت لمدة 5 ساعات قبل التوجه إلى أوزبكستان، والوصول فى الساعات الأولى من فجر غد السبت.

لذلك حرص المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على خوض اللاعبين مرانا خفيفا صباح اليوم عقب خوض ودية الأردن مساء أمس على ملعب المقاولون العرب، وذلك بسبب الوصول إلى أوزبكستان في وقت متأخر وصعوبة خوض أي تدريبات قبل عصر السبت.

وكان المنتخب الوطني الأوليمبي قد حقق الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد المقاولون العرب أمس الخميس ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.