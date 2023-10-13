الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. جمعية الفيلم تعرض "الدم المقدس" بالبيت الروسي في القاهرة

فيلم الدم المقدس
فيلم الدم المقدس

تعرض جمعية الفيلم بـالبيت الروسي بالقاهرة في السادسة والنصف من مساء غدٍ السبت، الفيلم المكسيكي الإيطالي "الدم المقدس " من انتاج 1989.

فيلم “الدم المقدس” من إخراج اليخاندرو جودوروفسكي سيناريو روبرتو ليوني – كلاوديو ارجينتو ويشارك في بطولته كل من أكسل جودوروفسكي، وبلانكا جويرا، وأدان جودوروفسكي، وجاي ستوكويل، وثيلما تكسو، والفيلم من تصوير دانييلي نانوزي، وموسيقي : سيمون بوسويل.

ويتناول فيلم “الدم المقدس” قصة هروب فنان سيرك سابق من مستشفي للأمراض العقلية لينضم مجدداً الي والدته التي لا ذراعين لها - زعيمة طائفة دينية غريبة – ويضطر إلي إرتكاب جرائم قتل وحشية بإسمها عندما يصبح "ذراعيها.

ومن جانبه، صرح مراد جاتين مدير المراكز الثقافيه الروسية في مصر، أن التعاون بين البيت الروسي وجمعية الفيلم يستمر للموسم الثاني علي التوالي وهو الامر الذي يسعدنا لكونه تعاوناً مع إحدي الكيانات السنيمائية المصرية البارزه كما عبر الفنان المصور السنيمائي محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم عن امتنانه لهذا الدعم المعنوي من المركز الروسي لجمعية الفيلم متطلعا الي مواصله هذا التعاون المثمر.

جمعية الفيلم بالبيت الروسي الفيلم المكسيكي الإيطالي الدم المقدس الدم المقدس العروض السنيمائية البيت الروسى بالقاهرة فيلم “الدم المقدس”

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