تحرير 22 مخالفة تموينية خلال حملة تفتيشية على مخابز ديرمواس بالمنيا

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز المنتج أسفرت عن ضبط وتحرير 22 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

وقال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 9 مخالفات نقص وزن و9 عدم مطابقة للمواصفات ومخالفة واحدة توقف عن الإنتاج ومخالفة واحدة عدم إعطاء بون صرف ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن ومخالفة واحدة عدم وجود ميزان حساس وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وتوافر احتياجات المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم وذلك بهدف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلي أن هذه الحملات والتي تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها تأتي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين.