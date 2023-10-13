الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مساعد الإسماعيلية يشارك فى حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى

التبرع بالدم بالإسماعيلية
التبرع بالدم بالإسماعيلية

شارك ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد لـ محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الجمعة، في انطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.

أماكن تواجد حملة التبرع بالدم بالإسماعيلية 

تواجدت الحملة بالمسجد الإسماعيلي "المطافي" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، ومسجد أبوبكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية؛ وذلك تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الجرحى والمصابين منهم.

وانطلقت فعاليات الحملات بمحافظة الإسماعيلية، برعاية التحالف الوطني للعمل التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، حيث تواجد الشباب وفرق تلقي التبرعات بالدم بأماكن التبرع بالدم، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين لإتمام الحملة بنجاح. 

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، إلى أن هذه الحملة تم تنظيمها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وقال محمد جمال، منسق مؤسسة "حياة كريمة" في الإسماعيلية، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، لافتًا إلى أن الحملة تأتي في إطار حرص مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المساعدة والمساندة له.

وشهدت الحملة حضور أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية، والمتطوعين؛ لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع.

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