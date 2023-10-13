محمود مسلم: دور مصر لا يقبل المزايدة فقد قدمت الدماء على مر التاريخ

وجه محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، التحية لقناة "القاهرة الإخبارية" ومراسلها في القدس، معلنًا عن تضامنه مع مراسلتها دانا أبوشمسية، من القدس، التي تم استهدافها على الهواء مباشرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسية" مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن قناة "القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية مهنية مصرية تتناول وضع الاحتلال الإسرائيلي بلهجة مصرية معبرة عن السياسة المصرية والتضامن مع أهل غزة.

وأوضح أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، كانت قوية وفي مناسبة مهمة، بتخرج الكليات العسكرية وتكريم الدول العربية التي شاركت في حرب أكتوبر، بما يعني أننا نعيد فكرة التضامن العربي والقوة العربية من جديد.

وحول المزايدة على دور مصر، أشار إلى أن دور مصر لا يقبل المزايدة، فقد قدمت الدماء على مر التاريخ، علاوة على أنه لدينا 9 ملايين ضيف من العرب مرحب بهم في مصر، ولا يشعرون بأنهم خارج بلدهم.

وأكد "مسلم" أن الأمر مختلف مع أهل غزة، فقدومهم إلى مصر يعني تصفية القضية، وهو هدف الغرب وإسرائيل بترحيلهم إلى مصر والأردن، مؤكدًا أن مصر ترحب بأهل فلسطين في كل وقت، ولكن ليس على حساب القضية، وهم أنفسهم يدركون ذلك جيدًا.