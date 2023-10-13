محمد الباز: خطاب الرئيس السيسى كان واقعيًا ولم يلتفت للدعايا الانتخابية

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأكاديمية العسكرية أمس بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه كان واقعيًا.

وقال الباز، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "خطاب الرئيس السيسي أمس واقعي وينطلق مما تمتكله على الأرض أو تقدمه على الأرض".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون خطابًا حماسيًا ملهبًا للمشاعر ساعيًا لكسب شعبية كبيرة ويكون خطابًا انتخابيًا، لكننا لم نعتد من الرئيس السيسي كسب شعبية على حساب أي قضية".

وتابع: "الحقيقة أنه كان خطابًا يقول أنا أملك إيه وأقدر أقدم إيه، والتخوفات حولي شكلها إيه، من الانسياق وراء سحب القضية من أرضها، ما يعني أنها تصفية كاملة"، معتبره ليس مجرد رسائل ولكن تعبيرًا لفلسفة نظام اعتدنا عليه منذ عام 2014.