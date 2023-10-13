الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفير هشام بدر: عرض مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء بمؤتمر المناخ بدبي

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

أعلن السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن تقييم المشروعات الفائزة بالنسخة الثانية للمبادرة على المستوى الوطني سيتم اعتبارا من ١٥ حتى ٢٥ أكتوبر الجاري مع اتباع معايير الشفافية، والحوكمة في التقييم، ثم عرضها يوم ٢٨ على اللجنة الوطنية للمبادرة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، حيث تقوم اللجنة بتحديد المشروعات الثلاثة الفائزة بكل فئة ليصبح إجمالي المشروعات 18 مشروعًا وهي المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28 المنعقد بدبي نوفمبر القادم.

وقال السفير هشام بدر، إنه سيتم تكريم المشروعات الفائزة على المستوى الوطنى بحضور رئيس الوزراء ومنحهم جوائز مالية وتشبيكهم مع أجهزة الأمم المتحدة والجهات المانحة والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية من خلال قاعدة البيانات المبادرة.

توطين التنمية المستدامة

وأضاف بدر أن المشروعات التى تضمنتها المبادرة تعمل على توطين التنمية المستدامة بالفعل وتحويل التحدى البيئى إلى فرصة اقتصادية وبالتالى تلك المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى نموذج رائد غير مسبوق في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم يمكن أن تستفاد منه جميع الدول.

txt

جامعة عين شمس تفوز بمراكز متقدمة على مستوى محافظة القاهرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

txt

مطروح تستضيف مؤتمر الإعلان عن النماذج الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأشار بدر إلى أنه سبق وأن تم تكريم المبادرة فى جلسة خاصة بالجامعة العربية وقريبا سيتم تكريمها من الأمم المتحدة، معربا عن سعادته بجودة المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة والتي تنم عن وعي بحجم مشكلات تغير المناخ، لتصبح تلك المشروعات شريك في إيجاد الحلول لتلك التغيرات.

وكانت محافظة الجيزة قد نظمت أول أمس مؤتمرا تم خلاله الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،في دورتها الثانية على مستوى محافظات (الجيزة والقاهرة والقليوبية)، وتم خلال المؤتمر عرض للمشروعات الفائزة بكل محافظة وسط مناقشات من القيادات الحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات، مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.

مساعد وزيرة التخطيط الخضراء الذكية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المنسق العام للمبادرة الوطنية مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بتعيين هشام بدر مساعدًا للشراكات الاستراتيجية

هشام بدر عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: غير مسبوقة على مستوى العالم

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

مدرب الجزائر: "نحلم بلقب إفريقيا.. وتمنيت مواجهة مصر منذ سنوات"

خلال تغطية اشتباكات القدس.. قوات الاحتلال تعتدى على طاقم قناة "القاهرة الإخبارية"

بدء إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على القمص الراحل سمعان إبراهيم

تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في عمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم