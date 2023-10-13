السفير هشام بدر: عرض مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء بمؤتمر المناخ بدبي

أعلن السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن تقييم المشروعات الفائزة بالنسخة الثانية للمبادرة على المستوى الوطني سيتم اعتبارا من ١٥ حتى ٢٥ أكتوبر الجاري مع اتباع معايير الشفافية، والحوكمة في التقييم، ثم عرضها يوم ٢٨ على اللجنة الوطنية للمبادرة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، حيث تقوم اللجنة بتحديد المشروعات الثلاثة الفائزة بكل فئة ليصبح إجمالي المشروعات 18 مشروعًا وهي المقرر مشاركتها في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop28 المنعقد بدبي نوفمبر القادم.

وقال السفير هشام بدر، إنه سيتم تكريم المشروعات الفائزة على المستوى الوطنى بحضور رئيس الوزراء ومنحهم جوائز مالية وتشبيكهم مع أجهزة الأمم المتحدة والجهات المانحة والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية من خلال قاعدة البيانات المبادرة.

توطين التنمية المستدامة

وأضاف بدر أن المشروعات التى تضمنتها المبادرة تعمل على توطين التنمية المستدامة بالفعل وتحويل التحدى البيئى إلى فرصة اقتصادية وبالتالى تلك المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى نموذج رائد غير مسبوق في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم يمكن أن تستفاد منه جميع الدول.

وأشار بدر إلى أنه سبق وأن تم تكريم المبادرة فى جلسة خاصة بالجامعة العربية وقريبا سيتم تكريمها من الأمم المتحدة، معربا عن سعادته بجودة المشروعات المشاركة بالدورة الثانية من المبادرة والتي تنم عن وعي بحجم مشكلات تغير المناخ، لتصبح تلك المشروعات شريك في إيجاد الحلول لتلك التغيرات.

وكانت محافظة الجيزة قد نظمت أول أمس مؤتمرا تم خلاله الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،في دورتها الثانية على مستوى محافظات (الجيزة والقاهرة والقليوبية)، وتم خلال المؤتمر عرض للمشروعات الفائزة بكل محافظة وسط مناقشات من القيادات الحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات، مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.