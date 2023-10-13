حفل استقبال الطلاب الجدد لكلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

شهد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد، عميد القطاع الطبي والعلوم الحيوية بالجامعة الأهلية حفل استقبال الطلاب الجدد لكلية التمريض، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وكان في استقبالهم بمقر الكلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني، عميد كلية تمريض جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد، المنسق الأكاديمي لتمريض الأهلية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

ثم قدم الدكتور عادل حسن كلمته التي رحب خلالها بالطلاب الجدد، مقدمًا لهم كل الدعم، واعدا بالمتابعة المستمرة والحرص على توفير كافة المتطلبات الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

رسالة للطلاب الجدد

كما هنأ عادل حسن، الطلاب بالالتحاق بكلية التمريض، مؤكدًا أنها كلية خدمية تقدم أسمى رسالة وهي الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن أداءهم لابد أن يكون متميز، وتواصلهم مع المرضى جيد ؛ لأنهم أكثر ارتباطًا بالمرضى وعليهم عبء كبير في رعايتهم، مشيدًا بجهود إدارة الجامعة وقيادتها من أجل تقديم خدمات عملية تعليمية ذات معايير جيدة؛ لتخريج طلاب متميزين بجودة مهنية عالية ينافسون السوق المحلي والعالمي.

من جانبها، رحبت الدكتورة غادة حداد بالطلاب الجدد وتمنت لهم كل التوفيق والنجاح، مؤكدة أنهم طلاب محظوظون بتواجدهم بكلية التمريض وبأساتاذتها المتميزين علميا وإنسانيا؛ لافتة إلى أن الكلية تم اعتمادها مرتين على التوالي.

التمريض مهنة سامية

فيما قامت الدكتورة وفاء عبد العظيم، بتهنئة طلاب الدفعة الثانية من تمريض الأهلية، مؤكدة أن التمريض مهنة سامية للتعامل مع النفس البشرية، مما يحتاج إلى مهارات عالية مشيرة إلى أهمية دور التمريض في توفير الرعاية اللازمة للمرضى، متمنية لهم حياة دراسية موفقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد أهمية ممارسة الأنشطة، وضرورة التواصل مع منسق الأنشطة، وتأثيرها الإيجابي على تكوين شخصية الطالب المتميز.