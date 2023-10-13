الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الجزائر: "نحلم بلقب إفريقيا.. وتمنيت مواجهة مصر منذ سنوات"

جمال بلماضي
جمال بلماضي

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن قرعة كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2023)، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى مواجهة منتخب مصر منذ سنوات.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2023) التي سُحبت بأبيدجان الإيفوارية مساء يوم الخميس، المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

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ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة مصر، وديًا، يوم الاثنين المقبل في تمام السابعة مساء بالإمارات:

وقال “بلماضي” في المؤتمر الصحفي عقب فوز منتخب بلاده على الرأس الأخضر وديًا بخماسية: "منتخب بوركينا فاسو فريق صلب ومتماسك، لم تعد هناك فرق صغيرة، علينا أن ندرك هذا جيدا".

 وتابع: "أحترم كل المنتخبات، سندرس منافسينا من جميع النواحي وسنحضر لهم بكل جدية.. ومن حق الشعب الجزائري أن يحلم بالتتويج بلقب كأس إفريقيا مثلما أطمح أنا شخصيًا لتحقيق هذا الهدف، لكن خزينة الاتحاد الجزائري لا يوجد بها إلا كأسين إفريقيتين"، في إشارة إلى صعوبة الفوز بـ"الكان".

وعن مواجهة منتخب مصر، استطرد: "كنت أتمنى تلك المواجهة منذ سنوات أشعر بالارتياح قبل 4 أو 5 سنوات، كنت أتساءل متى سنواجه مصر، لست أنا من ينظم المباريات، لكن اليوم الحمد لله، سنلاقي منتخب قوي خاصة أنه سيكون مدعومًا بجالية كبيرة متواجدة في الخليج".

كما رفض بلماضي وصفه بـ"وزير السعادة"، مشددا على أن هذا الوصف يليق باللاعبين لأنهم يقدمون أفضل ما لديهم ويعملون على إسعاد الشعب الجزائري.   

ولم يخف مدرب الجزائر سعادته بالأداء الذي قدمه اللاعبون في مباراة الرأس الأخضر، مشيدا في المقام الأول بمحمد الأمين عمورة، وأيضا الوافد الجديد أمين جويري، متمنيا له أن يسجل في المباراة المقبلة أمام مصر.

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