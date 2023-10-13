اللجنة البارالمبية توقع عقدًا جديدًا لرقمنة خدماتها

وقع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، عقدًا مع إحدى الشركات الكبرى للبرمجيات لبدء التحول الرقمي للجنة، في إطار حرص اللجنة البارالمبية لمواكبة التطور الذي تشهده مصر ورؤية الجمهورية الجديدة "مصر 2030".

وتستغرق عملية التحول الرقمي للجنة ستة أشهر، وتبدأ الشركة خلال أيام بتنفيذ المرحلة الأولى من العمل، والتي تشمل التخطيط الداخلي للجنة، حيث تستغرق مدة ثلاثة أشهر يتم خلالها تدريب العاملين وتطوير أنظمة العمل وربطها إلكترونيًا، للقيام بالاستغناء عن استخدام الورق، والعمل بالنظام الإلكتروني.

ربط الاتحادات والأندية التابعة للجنة البارالمبية باللجنة إلكترونيًا

وعقب انتهاء المرحلة الأولى تنطلق المرحلة الثانية لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وخلالها يتم ربط الاتحادات والأندية التابعة للجنة البارالمبية باللجنة إلكترونيًا، وتيسير التسجيل وخطط النشاط وكل ما يخص الاتحادات والأندية واللاعبين من خلال هذا النظام الإلكتروني.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة تشهد تطورًا فى جميع المجالات، ولا بد أن يتم العمل بها إلكترونيًا لمواكبة التطور الذى يحدث فى العالم وحتى يتم تسهيل جميع الخدمات للاتحادات واللجان واللاعبين والعاملين بها.

وأضاف رئيس اللجنة أن هذه الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ هى واحدة من الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة اللجنة منذ توليه المسئولية.

وتابع مصطفى: "يعد التحول الرقمي أحد أهم تلك الأهداف لتقديم جميع الخدمات سواء للأندية أو الاتحادات أو اللاعبين وكل من له علاقة برياضة ذوي الإعاقة إلكترونيًا من تسجيل أو دفع أو تقديم خدمات وغيرها، كما سيتم ربط الخدمات الإلكترونية لأسرة ألعاب ذوي الإعاقة بالموقع الإلكتروني للجنة، والذي يعرض فيه برنامج النشاط المحلي والدولي، وسيتم إنشاء إيميل خاص بكل هيئة مع إعطائها اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتمكن النادي من الاطلاع على برامج البطولات وتحديد ميزانية كل بطولة سيشارك فيها، كما يمكن للنادي تسجيل لاعبيه تسجيلًا إلكترونيًا وسداد الرسوم بالدفع الإلكتروني".

اللجنة البارالمبية توقع عقدا جديدا لرقمنة خدماتها