الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللجنة البارالمبية توقع عقدًا جديدًا لرقمنة خدماتها

اللجنة البارالمبية
اللجنة البارالمبية توقع عقدا جديدا لرقمنة خدماتها

وقع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، عقدًا مع إحدى الشركات الكبرى للبرمجيات لبدء التحول الرقمي للجنة، في إطار حرص اللجنة البارالمبية لمواكبة التطور الذي تشهده مصر ورؤية الجمهورية الجديدة "مصر 2030".

وتستغرق عملية التحول الرقمي للجنة ستة أشهر، وتبدأ الشركة خلال أيام بتنفيذ المرحلة الأولى من العمل، والتي تشمل التخطيط الداخلي للجنة، حيث تستغرق مدة ثلاثة أشهر يتم خلالها تدريب العاملين وتطوير أنظمة العمل وربطها إلكترونيًا، للقيام بالاستغناء عن استخدام الورق، والعمل بالنظام الإلكتروني.

ربط الاتحادات والأندية التابعة للجنة البارالمبية باللجنة إلكترونيًا

وعقب انتهاء المرحلة الأولى تنطلق المرحلة الثانية لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وخلالها يتم ربط الاتحادات والأندية التابعة للجنة البارالمبية باللجنة إلكترونيًا، وتيسير التسجيل وخطط النشاط وكل ما يخص الاتحادات والأندية واللاعبين من خلال هذا النظام الإلكتروني.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة تشهد تطورًا فى جميع المجالات، ولا بد أن يتم العمل بها إلكترونيًا لمواكبة التطور الذى يحدث فى العالم وحتى يتم تسهيل جميع الخدمات للاتحادات واللجان واللاعبين والعاملين بها.

وأضاف رئيس اللجنة أن هذه الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ هى واحدة من الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة اللجنة منذ توليه المسئولية.

وتابع مصطفى: "يعد التحول الرقمي أحد أهم تلك الأهداف لتقديم جميع الخدمات سواء للأندية أو الاتحادات أو اللاعبين وكل من له علاقة برياضة ذوي الإعاقة إلكترونيًا من تسجيل أو دفع أو تقديم خدمات وغيرها، كما سيتم ربط الخدمات الإلكترونية لأسرة ألعاب ذوي الإعاقة بالموقع الإلكتروني للجنة، والذي يعرض فيه برنامج النشاط المحلي والدولي، وسيتم إنشاء إيميل خاص بكل هيئة مع إعطائها اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتمكن النادي من الاطلاع على برامج البطولات وتحديد ميزانية كل بطولة سيشارك فيها، كما يمكن للنادي تسجيل لاعبيه تسجيلًا إلكترونيًا وسداد الرسوم بالدفع الإلكتروني".

اللجنة البارالمبية توقع عقدا جديدا لرقمنة خدماتها
اللجنة البارالمبية توقع عقدا جديدا لرقمنة خدماتها
اللجنة البارالمبية توقع عقدا جديدا لرقمنة خدماتها
اللجنة البارالمبية توقع عقدا جديدا لرقمنة خدماتها
اللجنةالبارالمية “التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية عماد رمضان امين صندوق البارالمية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

الأكثر قراءة

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

سعر الذهب لحظة بلحظة.. مفاجأة في بيع وشراء عيار 21 في مصر

رسميًا.. الإسكواش فى أوليمبياد لوس أنجلوس 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم