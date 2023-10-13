نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الإعلام الإسرائيلي شريك أساسي في الحرب على غزة

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن دولة الاحتلال بكل مكوناتها تقف صفًا واحدًا وقت الحروب، الآن الإعلام الإسرائيلي دوره في دولة الاحتلال أن يحشد الرأي العام لأهمية تحقيق النصر لهم في هذه الحرب المجنونة المجرمة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو بكر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن كل وسائل الإعلام الإسرائيلي وقفت صفًا واحدًا مع جيش الاحتلال لتحقيق ما يسمى بالنصر ضد الفلسطينيين، وبالتالي فإن الإعلام الإسرائيلي شريك أساسي في الحرب المجرمة بحق الشعب الفلسطيني.

الإعلام الإسرائيلي يقوم بدور تحريضي ضد الشعب الفلسطيني

وأوضح، أن الإعلام الإسرائيلي يقوم بدور تحريضي ضد الشعب الفلسطيني، وضد الصحفيين، وضد كل المؤسسات الفلسطينية، ويتهمون الشعب الفلسطيني بالإرهاب، ويجب أن يتم اقتلاعه من فلسطين وقطاع غزة تحديدًا.

ولفت نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الإعلام الغربي يشارك إلى جانب الإعلام الإسرائيلي في تزوير الحقائق.