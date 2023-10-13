الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الإعلام الإسرائيلي شريك أساسي في الحرب على غزة

ناصر أبو بكر
ناصر أبو بكر

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن دولة الاحتلال بكل مكوناتها تقف صفًا واحدًا وقت الحروب، الآن الإعلام الإسرائيلي دوره في دولة الاحتلال أن يحشد الرأي العام لأهمية تحقيق النصر لهم في هذه الحرب المجنونة المجرمة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو بكر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن كل وسائل الإعلام الإسرائيلي وقفت صفًا واحدًا مع جيش الاحتلال لتحقيق ما يسمى بالنصر ضد الفلسطينيين، وبالتالي فإن الإعلام الإسرائيلي شريك أساسي في الحرب المجرمة بحق الشعب الفلسطيني.

الإعلام الإسرائيلي يقوم بدور تحريضي ضد الشعب الفلسطيني

وأوضح، أن الإعلام الإسرائيلي يقوم بدور تحريضي ضد الشعب الفلسطيني، وضد الصحفيين، وضد كل المؤسسات الفلسطينية، ويتهمون الشعب الفلسطيني بالإرهاب، ويجب أن يتم اقتلاعه من فلسطين وقطاع غزة تحديدًا.

ولفت نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن الإعلام الغربي يشارك إلى جانب الإعلام الإسرائيلي في تزوير الحقائق.

الشعب الفلسطيني الإعلام الإسرائيلي شريك أساسي الحرب المجرمة بحق الشعب الفلسطيني الحرب المجرمة حق الشعب الفلسطيني نقيب الصحفيين الفلسطينيين

مواد متعلقة

القائم بأعمال محافظ نابلس: الاعتقالات مستمرة ولم تتوقف

طائرة مساعدات تركية تصل إلى مطار العريش

وزير خارجية إيران: مستمرون فى دعم المقاومة الفلسطينية بقوة

مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل الاحتفال بمرور 21 عامًا على تأسيسها (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطلق صاروخين على الناقورة اللبنانية

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: كلمة الرئيس السيسى تاريخية لزعيم دولة وأمة عربية

العرض العالمي الأول لـ"الصوان" ضمن فعاليات "دي - كاف"

كاتب صحفى: مشروع توطين الفلسطينيين فى سيناء فكرة شيطانية (فيديو)

الأكثر قراءة

غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا

"الصحة العالمية": مستشفيات غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

حرب الأسلحة المحرمة.. قذائف الفسفور الأبيض تحرق أهالى غزة أحياء (ملف)

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

الآن.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم

جيش الاحتلال يدعو أهالى غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبى تتوجهان إلى إسرائيل.. اليوم