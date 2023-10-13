الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تنفيذ مشروعات تنموية لتدريب وتشغيل السيدات بالغربية والمنوفية

مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير

استكمالًا للتعاون المستمر والنجاح في تنمية المجتمع الذي قدمه أحد البنوك بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" من خلال المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية وإستكمالًا للدور التنموي الذي تحققه تلك الشراكة منذ سنوات في كافة قطاعات التنمية، تم تسليم المشروعات للمستفيدات من أهالي قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، ومركزي أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وصرح الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بأن المؤسسة تسعد دائمًا بالتعاون مع أحد البنوك واعتباره شريكا استراتيجيا نستهدف معا الوصول بالتنمية المستدامة لكافة الأسر المستحقة فى العديد من المشروعات.

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وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة لديها العديد من مقومات التميز فى مجال العمل التنموي مما يجعلها شريك مستمر ودائم مع الدولة في تنفيذ جميع مبادراتها القومية وخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها استهدفت قرى حياة كريمة بمحافظتي الغربية والمنوفية، وشملت المرأة المعيلة من الأرامل والمطلقات بهدف توفير فرصة عمل مناسبة تدر دخلًا وتسهم في تنمية الأسرة والحفاظ على قوامها وتحقيق الاستدامة للمشروع وقد تم مراعاة عدد من المعايير في اختيار المستفيدات، منها الأكثر احتياجًا والالتزام والجدية فى الحفاظ على المشروع.

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تدريب المستفيدات

تابع الرئيس التنفيذي أنه تم تدريب المستفيدات من خلال مدربين معتمدين تم التعاقد معهم، وستعمل المؤسسة على متابعة تلك المشروعات بشكل دوري طوال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات، مشيرًا أنه تم تسليم المستفيدات الماكينات والخامات اللازمة وسيتم العمل من خلال مجمع للسيدات بتلك القرى، وستتقاضى كل مستفيدة راتب شهري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.
وأوضح الدكتور علي فتحي عبدالرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، أن المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة تشمل نشاط التدريبات الحرفية  للمستفيدات بمحافظة الغربية، منها التدريب وتشغيل علي الخياطة وتستهدف قرية ميت مخلص، والتدريب والتشغيل على المصنوعات الجلدية، يتم التنفيذ بقرية منشأة حاتم.

وأشار فتحي إلى أنه تم تنفيذ نشاط التدريبات الحرفية بمحافظة المنوفية للمستفيدات، من خلال التدريب والتشغيل على الخياطة بمركز أشمون ومركز الشهداء.

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