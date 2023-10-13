الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز سرقة أعمدة الكهرباء من شوارع الأقصر

المتهمين
المتهمين

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا حال استقلالهم سيارتين "بدون لوحات معدنية " بدائرة المركز، وبحوزتهم (2 فرد محلى وطلقتان لذات العيار- كمية من أعمدة الكهرباء "مقطعة" وزنت 4 طن– عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

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الأمن العام يدك بؤر السلاح والمخدرات فى أسوان ودمياط وأسيوط

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الأعمدة من دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة تشكيل عصابي مركز شرطة إسنا معلومات جنائية

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