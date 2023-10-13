كشف لغز سرقة أعمدة الكهرباء من شوارع الأقصر

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا حال استقلالهم سيارتين "بدون لوحات معدنية " بدائرة المركز، وبحوزتهم (2 فرد محلى وطلقتان لذات العيار- كمية من أعمدة الكهرباء "مقطعة" وزنت 4 طن– عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الأعمدة من دائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.