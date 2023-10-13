ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 5 أشخاص لسرقتهم (مليونا و400 ألف دولار أمريكى، ومليونا و900 ألف جنيه) من داخل خزينة مصنع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمصنع المشار إليه، وعلمه بمكان تواجد الخزينة واحتوائها على مبالغ مالية، فاتفق مع بقية المتهمين على ارتكاب الواقعة عن طريق التسلق وكسر نافذة مكتب الخزينة وسرقتها باستخدام "عتلة حديدية".

وتم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.