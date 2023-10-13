الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقت 1.4 مليون دولار ومليونى جنيه مصرى من مصنع بأكتوبر

عصابة
عصابة

تمكن  قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 5 أشخاص لسرقتهم (مليونا و400 ألف دولار أمريكى، ومليونا و900 ألف جنيه) من داخل خزينة مصنع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

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 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة عمله بالمصنع المشار إليه، وعلمه بمكان تواجد الخزينة واحتوائها على مبالغ مالية، فاتفق مع بقية المتهمين على ارتكاب الواقعة عن طريق التسلق وكسر نافذة مكتب الخزينة وسرقتها باستخدام "عتلة حديدية".

 وتم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مديرية أمن الجيزة قسم شرطة ثان أكتوبر خزينة مصنع مليون و 400 ألف دولار أمريك

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