الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هاربين من 110 سنوات سجنًا فى البحيرة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 45 حكما قضائيا "مستأنفا- جزئيا" في قضايا (تبديد)، بإجمالي مدد حبس أكثر من 60 سنة، وكفالة مالية.

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الأمن العام يضبط تاجرى نقد أجنبى مشبوه فى المحلة الكبرى

كما تم ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 42 حكما قضائيا "مستأنفا- جزئيا" فى قضايا (تبديد)، بإجمالى مدد حبس 50 سنة، وكفالة مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مركز شرطة أبو المطامير مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة البحيرة

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