ضبط هاربين من 110 سنوات سجنًا فى البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 45 حكما قضائيا "مستأنفا- جزئيا" في قضايا (تبديد)، بإجمالي مدد حبس أكثر من 60 سنة، وكفالة مالية.

كما تم ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 42 حكما قضائيا "مستأنفا- جزئيا" فى قضايا (تبديد)، بإجمالى مدد حبس 50 سنة، وكفالة مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.