الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الآلاف من العراقيين يتظاهرون فى ساحة التحرير رفضًا للعدوان الإسرائيلى على غزة

بغداد
بغداد

شهدت ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة بمشاركة الآلاف من العراقيين، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسبق ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الخميس، بتشكيل لجنة تتولى تسلم التبرعات لإغاثة المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول: "تنفيذًا لأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تقرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى فتح مكتب لتسلم التبرعات والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني في مقر قيادة الدفاع الجوي ببغداد قرب ساحة عباس بن فرناس وتنظيم آلية استلامها وتسليمها".

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ولفت رسول إلى أن رئيس الوزراء العراقي وجه اللجنة بأن تباشر أعمالها فورًا وتعرض نتائجها تباعًا أمام القائد العام للقوات المسلحة.

دعوة أممية لجمع 294 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين بالأراضي المحتلة

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت الأمم المتحدة فجر اليوم الجمعة، نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا النداء العاجل إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ 77 شريكًا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة.

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل"، عن أن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأونروا التي تلعب دورًا فريدًا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها لـ 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء.

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